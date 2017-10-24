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Київське метро зазнало хакерської атаки

Вийшли з ладу оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass
На системи столичного метрополітену було здійснено кібератаку.
Київське метро зазнало хакерської атаки Фото: MosDay.ru

Наразі не працюють банківські сервіси,- повідомляє прес-служба столичного метро.

Зокрема, вийшли з ладу оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass.

 

Речниця міністра інфраструктури Марина Томко повідомила, що у зв’язку із зростанням кібер-загрози, Мінінфраструктури вживає заходи з підвищення інформаційної безпеки.

Сайт Міністерства тимчасово не працює. Також не працює старий сайт Державної авіаційної служби України, новий - працює.

Згодом повідомили, що інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" також зазнала хакерської атаки.
 

 

 

 

 

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24 10 2017 16:58
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