Київське метро зазнало хакерської атаки Вийшли з ладу оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass

На системи столичного метрополітену було здійснено кібератаку.

Фото: MosDay.ru

Наразі не працюють банківські сервіси,- повідомляє прес-служба столичного метро. Зокрема, вийшли з ладу оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass. Оплата картками метро, проїзними та жетонами в звичайному режимі. Банківські картки для проходу не працюють. pic.twitter.com/EM9oifm41D — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 24 октября 2017 г. Речниця міністра інфраструктури Марина Томко повідомила, що у зв’язку із зростанням кібер-загрози, Мінінфраструктури вживає заходи з підвищення інформаційної безпеки. Сайт Міністерства тимчасово не працює. Також не працює старий сайт Державної авіаційної служби України, новий - працює. Згодом повідомили, що інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" також зазнала хакерської атаки.



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