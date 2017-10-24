Київське метро зазнало хакерської атаки
Наразі не працюють банківські сервіси,- повідомляє прес-служба столичного метро.
Зокрема, вийшли з ладу оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass.
Оплата картками метро, проїзними та жетонами в звичайному режимі. Банківські картки для проходу не працюють. pic.twitter.com/EM9oifm41D— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 24 октября 2017 г.
Речниця міністра інфраструктури Марина Томко повідомила, що у зв’язку із зростанням кібер-загрози, Мінінфраструктури вживає заходи з підвищення інформаційної безпеки.
Сайт Міністерства тимчасово не працює. Також не працює старий сайт Державної авіаційної служби України, новий - працює.
Згодом повідомили, що інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" також зазнала хакерської атаки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа