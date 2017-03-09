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Київські художники обіцяють відновити графіті часів Майдану на Грушевського

Малюнки відновлюватимуть за фотосвітлинами
Київські художники 4 вересня почнуть відновлювати знищені графіті на будівлі по вулиці Грушевського.
Київські художники обіцяють відновити графіті часів Майдану на Грушевського Фото: hromadske.ua

Про це повідомив куратор художніх проектів Гео Лерос, пише "Громадське".

За його словами, напередодні голова патрульної поліції Юрій Зозуля звернувся із запитом про те, чи можна відновити графіті.

"Будемо відновлювати по фотографіям, вони будуть такі ж самі", – сказав Гео Лерос.

Нагадаємо, з фасаду будівлі по вулиці Грушевського стерли графіті з Тарасом Шевченком, Лесею Українкою та Іваном Франком, які були створені під час Революції Гідності. 

Як повідомив журналіст Сергій Сидоренко, директор магазину, на фасаді якого були зображені графіті, погрожує користувачам, які обурились через стирання малюнків. 

Інститут пам'яті готує звернення до ГПУ через знищення графіті часів Майдану. 

Водночас, представники націоналістичних рухів побили вікна магазину через стерті графіті Майдану.

Також знищення графіті часів Майдану на Грушевського засудив міністр культури. 

Графіті є пам'яткою історії згідно з наказом Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу.

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03 09 2017 18:20
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