CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛікарі Київського центру мікрохірургії ока підтвердили часткову втрату зору та опік ока у нардепа Наталії Королевської після того, як її облили зеленкою 2 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київські лікарі підтвердили хімічний опік ока у Королевської
Також підтвердилася часткова втрата зору на ліве око
Наталя Королевська. Фото: УСІ
Про це повідомила в суботу, 3 червня, прес-служба депутата.
"Лікарі Київського центру мікрохірургії ока сьогодні обстежили Наталію Королевську та поставили діагноз: хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока. Ерозія рогівки лівого ока. Часткова втрата зору на ліве око. Термін і ймовірність повного відновлення зору поки не встановлені", – йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/Nataliya.Korolevska
Нагадаємо, народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську 2 червня облили зеленкою в Одесі.
У травні нардепа Королевську облили зеленкою та закидали яйцями і борошном у Слов’янську.
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03 06 2017 23:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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