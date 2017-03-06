Київські лікарі підтвердили хімічний опік ока у Королевської Також підтвердилася часткова втрата зору на ліве око

Лікарі Київського центру мікрохірургії ока підтвердили часткову втрату зору та опік ока у нардепа Наталії Королевської після того, як її облили зеленкою 2 червня.

Наталя Королевська. Фото: УСІ

Про це повідомила в суботу, 3 червня, прес-служба депутата. "Лікарі Київського центру мікрохірургії ока сьогодні обстежили Наталію Королевську та поставили діагноз: хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока. Ерозія рогівки лівого ока. Часткова втрата зору на ліве око. Термін і ймовірність повного відновлення зору поки не встановлені", – йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/Nataliya.Korolevska Нагадаємо, народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську 2 червня облили зеленкою в Одесі. У травні нардепа Королевську облили зеленкою та закидали яйцями і борошном у Слов’янську.

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