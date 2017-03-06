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Київські лікарі підтвердили хімічний опік ока у Королевської

Також підтвердилася часткова втрата зору на ліве око
Лікарі Київського центру мікрохірургії ока підтвердили часткову втрату зору та опік ока у нардепа Наталії Королевської після того, як її облили зеленкою 2 червня.
Київські лікарі підтвердили хімічний опік ока у Королевської Наталя Королевська. Фото: УСІ

Про це повідомила в суботу, 3 червня, прес-служба депутата.

"Лікарі Київського центру мікрохірургії ока сьогодні обстежили Наталію Королевську та поставили діагноз: хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока. Ерозія рогівки лівого ока. Часткова втрата зору на ліве око. Термін і ймовірність повного відновлення зору поки не встановлені", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/Nataliya.Korolevska

Нагадаємо, народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську 2 червня облили зеленкою в Одесі.

У травні нардепа Королевську облили зеленкою та закидали яйцями і борошном у Слов’янську.

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03 06 2017 23:10
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