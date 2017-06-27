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Київські митники вперше за останні 11 років отримали квартири

Житло вручили трьом митникам, один з яких також є учасником АТО
Київська міська державна адміністрація вручила три квартири найбільш заслуженим співробітникам Київської міської митниці Держфіскальної служби України
Київські митники вперше за останні 11 років отримали квартири Фото: з вільних джерел

За словами в. о. начальника митниці Сергія Купальського, за останні 11 років це перший випадок, коли київська мерія таким чином заохочує працівників відомства, - повідомляє прес-служба відомства.

"Останній раз наші працівники отримували квартири 11 років тому. Хочу запевнити, що колектив Київської митниці цінує ставлення громади Києва, що втілюють в собі ці квартири. І від імені всього колективу хочу пообіцяти, що ми зробимо все для того, щоб надходження від надприбутків митниці в бюджет Києва зросли мінімум вдвічі до кінця цього року", - сказав Сергій Тупальский.

Символічні ключі від квартир митнику, який пройшов АТО, а також двом інспекторам, які віддали службі понад 20 років життя під час урочистого зібрання з нагоди Дня Конституції та Дня працівника митної служби вручив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

"І ми, і ви працюємо на благо країни і народу. Разом ми робимо те, чого не вдавалося зробити раніше: ви ефективніше наповнюєте казну і працюєте з бізнесом, ми - раціонально реалізуємо засоби корисними для міста програми. В результаті маємо розвиток - загальна, вражаюче. І хоча нам ще є куди рости і до чого прагнути, ми знаємо, що вже багато чого досягли і віримо, що досягнемо ще більше", - сказав він.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков передав для співробітників МВС в Херсоні, поліцейських і ветеранів АТО 75 квартир.

 
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27 06 2017 18:29
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