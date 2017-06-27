Київські митники вперше за останні 11 років отримали квартири

Житло вручили трьом митникам, один з яких також є учасником АТО

Київська міська державна адміністрація вручила три квартири найбільш заслуженим співробітникам Київської міської митниці Держфіскальної служби України

За словами в. о. начальника митниці Сергія Купальського, за останні 11 років це перший випадок, коли київська мерія таким чином заохочує працівників відомства, - повідомляє прес-служба відомства.

"Останній раз наші працівники отримували квартири 11 років тому. Хочу запевнити, що колектив Київської митниці цінує ставлення громади Києва, що втілюють в собі ці квартири. І від імені всього колективу хочу пообіцяти, що ми зробимо все для того, щоб надходження від надприбутків митниці в бюджет Києва зросли мінімум вдвічі до кінця цього року", - сказав Сергій Тупальский.

Символічні ключі від квартир митнику, який пройшов АТО, а також двом інспекторам, які віддали службі понад 20 років життя під час урочистого зібрання з нагоди Дня Конституції та Дня працівника митної служби вручив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

"І ми, і ви працюємо на благо країни і народу. Разом ми робимо те, чого не вдавалося зробити раніше: ви ефективніше наповнюєте казну і працюєте з бізнесом, ми - раціонально реалізуємо засоби корисними для міста програми. В результаті маємо розвиток - загальна, вражаюче. І хоча нам ще є куди рости і до чого прагнути, ми знаємо, що вже багато чого досягли і віримо, що досягнемо ще більше", - сказав він.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков передав для співробітників МВС в Херсоні, поліцейських і ветеранів АТО 75 квартир.