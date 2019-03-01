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Київські патрульні запобігли самогубству 33-річного чоловіка

Інцидент стався 1 січня ввечері
У Києві патрульні поліцейські запобігли самогубству 33-річного чоловіка.
Київські патрульні запобігли самогубству 33-річного чоловіка Фото: з відкритих джерел

"33-річний чоловік після сварки зі своєю дівчиною вирішив покінчити життя самогубством. Він прийшов додому, відчинив вікно, виліз на підвіконня і вже хотів стрибнути донизу", - розповідають правоохоронці.

За їхніми словами, чоловіка схопили його батьки і викликали поліцію, повідомляє прес-служба патрульної поліції.

"До приїзду поліцейських налякані батько й мати тримали сина та просили його не чинити непоправного. Однак чоловік нікого не слухав й виривався з рук своїх батьків", - йдеться у  повідомленні.

Патрульні, що прибули на місце, силою зняли чоловіка, що опирався, з вікна і вдягнули на нього кайданки.

Після цього самогубця передали лікарям, які його шпиталізували.

Інцидент стався 1 січня ввечері.

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03 01 2019 11:37
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