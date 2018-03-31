Київські водії не поділили дорогу і влаштували стрілянину
Як розповіли у Відділі комунікації поліції Києва з посиланням на свідків, на проспекті Глушкова через першочерговість проїзду між двома водіями виник конфлікт.
"У результаті обоє застосували зброю. О 16:20 у столиці введено в дію план "перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобілі білий "Мерседес Бенц Спрінтер" та темний "Сузукі Гранд Вітара": за словами очевидців, водії цих машин влаштували стрілянину. На їх пошуки орієнтовані всі наряди. На місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції", – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, в Харкові ввечері 29 березня поблизу одного з ресторанів сталася стрілянина, унаслідок якої дістали поранень двоє чоловіків. Один з поранених згодом помер у лікарні.
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