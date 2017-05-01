CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура Києва спільно з Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції затримала на хабарі начальника одного з відділів держпідприємства "Київський експертно-технічний центр Держпраці".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київського чиновника спіймали на хабарі за дозвіл на вирубку лісу
Чоловік повинен був отримати у два етапи 50 тис гривень
Фото: Прес-служба прокуратури міста Києва
Чиновник вимагав гроші у підприємця за позитивний експертний висновок на проведення лісосічних робіт.
Факт отримання неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 50 тис. гривень було задокументовано, повідомляє прокуратура Києва.
Хабарнику готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та клопотання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в середу, 4 січня, в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.
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05 01 2017 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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