Київського чиновника спіймали на хабарі за дозвіл на вирубку лісу Чоловік повинен був отримати у два етапи 50 тис гривень

Прокуратура Києва спільно з Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції затримала на хабарі начальника одного з відділів держпідприємства "Київський експертно-технічний центр Держпраці".

Фото: Прес-служба прокуратури міста Києва

Чиновник вимагав гроші у підприємця за позитивний експертний висновок на проведення лісосічних робіт. Факт отримання неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 50 тис. гривень було задокументовано, повідомляє прокуратура Києва. Хабарнику готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та клопотання про обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, що в середу, 4 січня, в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.

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