CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВища рада правосуддя у вівторок, 22 травня, тимчасово, до 11 липня, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київську суддю Власенкову відсторонили від роботи через підозри в хабарництві
Її затримали 10 травня за одержання 2 тис. доларів
Фото: prportal.com.ua
Слідство стверджує, що суддя вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тис. доларів.
Власенкову затримали 10 травня за отримання першого "траншу" в розмірі 2 тис. доларів, а наступного дня оголосили підозру. У Вищу раду правосуддя Антикорупційна прокуратура скерувала клопотання про тимчасове відсторонення судді від правосуддя, а в Солом'янський районний суд міста Києва - про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 05 2018 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення