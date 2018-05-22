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Київську суддю Власенкову відсторонили від роботи через підозри в хабарництві

Її затримали 10 травня за одержання 2 тис. доларів
Вища рада правосуддя у вівторок, 22 травня, тимчасово, до 11 липня, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Київську суддю Власенкову відсторонили від роботи через підозри в хабарництві Фото: prportal.com.ua

Слідство стверджує, що суддя вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тис. доларів.

Власенкову затримали 10 травня за отримання першого "траншу" в розмірі 2 тис. доларів, а наступного дня оголосили підозру. У Вищу раду правосуддя Антикорупційна прокуратура скерувала клопотання про тимчасове відсторонення судді від правосуддя, а в Солом'янський районний суд міста Києва - про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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22 05 2018 15:56
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