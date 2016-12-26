Київським податківцям влаштували корпоратив на 1 млн грн, - ЗМІ
Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу "Виставка досягнень народного господарства" (ВДНГ), вхід в який дозволяли за списками. Оренда такого павільйону коштує близько 50 тис. Гривень на добу, ще 25 тис. Гривень - додаткові орендні кошти за час, необхідні для декору приміщення.
Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D-шоу "Вартові мрій". Вартість квитків на захід від 200 до 2000 гривень за відвідувача в новорічний сезон, і 200-1000 гривень з 6 січня. Для розрахунку використовувалася середня вартість квитка - 1,5 тис. Гривень.
Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов. Виступ Пономарьова на корпоративному заході учасники шоу-ринку оцінюють приблизно в 6-7 тис. Доларів.
Харчування проводили силами кейтерингу. Мінімальне замовлення такого обслуговування від 150 грн на одну людину. Отже, частування коштувало мінімум 150 тис. Гривень.
Загальна вартість заходу складає близько 1 млн гривень. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела в ДФС. За словами співробітника служби, близько 10% вартості заходи покрили відвідувачі, інші - профспілкові органи ДФС.
Нагадаємо, у листопаді ПАТ "АК "Київводоканал" за результатами тендерів уклав дві угоди з ТОВ "Альтіс-Спецбуд" про будівельно-монтажні роботи на загальну суму 52,92 млн грн. "Альтіс-Спецбуд" контролює Олександр Глімбовський – тесть голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
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