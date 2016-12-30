Київським поліцейським за погрози цивільним оголошено догану
Про це йдеться у відповіді міністра МВС Арсена Авакова на запит народного депутата Мустафи Найєма з приводу відеозапису спілкування правоохоронців із цивільними особами, опублікованому в YouTube.
З відеозапису видно, що під час розмови співробітник поліції погрожував цивільній особі нанесенням тяжких тілесних пошкоджень.
В МВС уточнили, що вказана подія мала місце 6 листопада в Києві на вулиці Вишгородській.
"Головним управлінням Нціональної поліції у місті Київ проведено службове розслідування, яке підтвердило факт нетактовної поведінки з боку поліцейського ППОП №1 ГУНП старшого сержанта поліції Назарука Ю.С. Наказом цього ж управління від 16.12.2016 поліцейських, які були присутні під час указаної події, притягнуто до дисциплінарної відповідальності – оголошено догану кожному", - йдеться у відповіді на звернення депутата.
Також у документі зазначено, що матеріали службового розслідування передано до прокуратури міста Києва.
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