Київський аніматор отримав п'ять років в'язниці за розбещення восьмирічної
Солом’янський районний суд міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок 16 листопада.
Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 156 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у п’ятницю.
Після проголошення вироку обвинуваченого взяли під варту в залі суду.
У 2016 році, вищезгаданий чоловік працював керівником виїзного Лялькового театру. Його запросили на дитяче свято в якості аніматора-ляльковода.
Під час святкування зловмисник заманив 8-річну дівчинку до окремої кімнати, де, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зробив дитині "масаж", торкаючись її статевих органів.
Про "дивну" поведінку аніматора дівчинка розповіла рідним, які у подальшому звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин.
Обвинувачений у суді свою вину не визнав, але зібраними під час слідства доказами, а саме висновком психологічного дослідження дитини, показами свідків, письмовими доказами та відеоматеріалами, його вина у вчиненні інкримінованого злочину була повністю доведена, наголошує прокуратура.
Нагадаємо, в Одесі поліція розслідує факт тривалого розбещення 40-річним чоловіком своєї 14-річної пасербиці.
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