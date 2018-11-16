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Київський аніматор отримав п'ять років в'язниці за розбещення восьмирічної

Обвинувачений у суді свою вину не визнав
За розбещення 8-річної дівчинки у Києві до 5 років позбавлення волі засудили 49-річного аніматора.
Київський аніматор отримав п Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Солом’янський районний суд міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок 16 листопада.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 156 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі,  повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у п’ятницю.

Після проголошення вироку обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

У 2016 році, вищезгаданий чоловік працював керівником виїзного Лялькового театру. Його запросили на дитяче свято в якості аніматора-ляльковода.

Під час святкування зловмисник заманив 8-річну дівчинку до окремої кімнати, де, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зробив дитині "масаж", торкаючись її статевих органів.

Про "дивну" поведінку аніматора дівчинка розповіла рідним, які у подальшому звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав, але зібраними під час слідства доказами, а саме висновком психологічного дослідження дитини, показами свідків, письмовими доказами та відеоматеріалами, його вина у вчиненні інкримінованого злочину була повністю доведена, наголошує прокуратура.

Нагадаємо, в Одесі поліція розслідує факт тривалого розбещення 40-річним чоловіком своєї 14-річної пасербиці.

 

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16 11 2018 13:49
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