Київський апеляційний суд залишив Чорнобука під вартою

Київський апеляційний суд на засіданні залишив під вартою колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

Колегія суддів розглянула апеляцію захисту Чорнобука на продовження арешту до 25 лютого і залишила рішення слідчого судді без змін, а апеляційну скаргу захисту - без задоволення, повідомляє прес-служба столичного суду.

Таким чином, Чорнобук залишиться під вартою до 25 лютого.

Колишньому судді інкримінують держзраду і підривну діяльність: його підозрюють у допомозі російським окупантам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства держави-агресора.

Нагадаємо, що станом на 29 вересня 2016 року Чорнобук був суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області. Його звільнили за порушення присяги судді.

У березні 2014 року Чорнобук публічно підтримав анексію Криму Росією. Незважаючи на це, незаконна влада Криму звільнила його з посади і заборонила в'їзд на півострів. На початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до Дніпропетровська, заявив про вірність Україні, а в липні указом президента Петра Порошенка його призначено на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

3 листопада затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підрюють у державній зраді.

У липні цього року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.