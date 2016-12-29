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Поліція затримала київського бізнесмена, який замовив убивство конкурента

Слідчі почали кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння умисного вбивства
Співробітники Національної поліції України затримали іноземця, який за 5 тисяч доларів замовив убивство свого конкурента по бізнесу.
Поліція затримала київського бізнесмена, який замовив убивство конкурента Фото: npu.gov.ua

Бізнесмен знайшов кілера завдяки зв'язкам у злочинному середовищі. Він передав аванс у розмірі 300 доларів для підготовки до вчинення злочину.

Крім того, замовник надав виконавцеві інформацію про розпорядок дня і фото жертви. Також чоловік самостійно визначив спосіб убивства - інсценування розбійного нападу або квартирної крадіжки, при якій жертва повинна отримати смертельну травму голови.

Він вказав і те, що вбивство мало статися в зазначений замовником термін, оскільки потенційна жертва планувала виїхати з міста, повідомляє сайт Нацполіції.

Поліція спочатку інсценувала вбивство столичного бізнесмена, а потім затримала зловмисника під час передачі "вбивці" решти суми - 4700 доларів.

Слідчі почали кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння умисного вбивства на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Солом'янському районі Києва сталося жахливе вбивствоОдин чоловік застрелився, ще у квартирі були тіла розрізані на частини.

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29 12 2016 13:18
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