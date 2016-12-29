Поліція затримала київського бізнесмена, який замовив убивство конкурента
Бізнесмен знайшов кілера завдяки зв'язкам у злочинному середовищі. Він передав аванс у розмірі 300 доларів для підготовки до вчинення злочину.
Крім того, замовник надав виконавцеві інформацію про розпорядок дня і фото жертви. Також чоловік самостійно визначив спосіб убивства - інсценування розбійного нападу або квартирної крадіжки, при якій жертва повинна отримати смертельну травму голови.
Він вказав і те, що вбивство мало статися в зазначений замовником термін, оскільки потенційна жертва планувала виїхати з міста, повідомляє сайт Нацполіції.
Поліція спочатку інсценувала вбивство столичного бізнесмена, а потім затримала зловмисника під час передачі "вбивці" решти суми - 4700 доларів.
Слідчі почали кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння умисного вбивства на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в Солом'янському районі Києва сталося жахливе вбивство. Один чоловік застрелився, ще у квартирі були тіла розрізані на частини.
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