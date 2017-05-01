"Київський бронетанковий завод" у 2016 році виготовив понад півсотні нових БТР-3 для ЗСУ
"Ці нові броньовані машини, оснащені бойовими модулями з могутнім гарматним і керованим ракетним озброєнням, посилили лав Збройних сил України та Національної гвардії", - повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".
Крім цього, стараннями заводу протягом 2016 року було відремонтовано близько 140 одиниць бронетехніки та іншого важкого озброєння. Більшість з них - силами ремонтних бригад, які відновлювали військову техніку безпосередньо в польових умовах зони АТО.
"Укроборонпром" відзначає, що "Київський бронетанковий завод" в цьому році завершив монтаж нового цеху з виробництва корпусів для БТР-3. Для цього підприємство організувало сучасне складально-зварювальне виробництво.
"Завдяки налагодженню нового етапу виробництва завод отримав можливість принципово, в рази наростити виробництво, скоротити витрати і закласти новий технологічний потенціал підприємства. Це є ще одним важливим кроком у розвитку українського виробництва бронетанкової техніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що державне підприємство "Київський бронетанковий завод" запустило новий цех для виробництва корпусів для БТР-3.
Відзначимо, що в жовтні на виставці "Зброя і техніка" в Києві відбулася перша публічна демонстрація безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" виробництва ДП "СпецТехноЕкспорт".
Раніше Кременчуцький автомобільний завод показав свій новий броньовик під назвою "Хaлк".
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