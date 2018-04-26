Київський футбольний клуб підписав меморандум про співпрацю з Міноборони
Піріч зазначив, що клуб підписав меморандум про співпрацю з Міністерством оборони України.
"Сьогодні "Арсенал" підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України. З наступного року футбольний клуб буде називатися "Арсенал ЦСКА".
Тепер і солдати України отримали свою команду, ми і далі будемо докладати максимум зусиль, щоб зробити сильну Футбольну Академію і піднімати Український футбол.
Висловлюю подяку Міністру оборони України Степану Тимофійовичу Полторак за підтримку. Це історичний день для Арсенал Київ і Міністерства оборони України", - написав Піріч у Facebook.
Відзначимо, що на цей момент "Арсенал" лідирує в Першій лізі і має хороші шанси, щоб з наступного сезону виступати в Прем'єр-лізі України.
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