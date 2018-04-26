Київський футбольний клуб підписав меморандум про співпрацю з Міноборони

"Тепер і солдати України отримали свою команду"

Президент київського футбольного клубу "Арсенал" Івіца Піріч заявив, що назву команди з наступного сезону буде змінено. Клуб називатиметься "Арсенал ЦСКА".

Піріч зазначив, що клуб підписав меморандум про співпрацю з Міністерством оборони України.

"Сьогодні "Арсенал" підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України. З наступного року футбольний клуб буде називатися "Арсенал ЦСКА".

Тепер і солдати України отримали свою команду, ми і далі будемо докладати максимум зусиль, щоб зробити сильну Футбольну Академію і піднімати Український футбол.

Висловлюю подяку Міністру оборони України Степану Тимофійовичу Полторак за підтримку. Це історичний день для Арсенал Київ і Міністерства оборони України", - написав Піріч у Facebook.

Відзначимо, що на цей момент "Арсенал" лідирує в Першій лізі і має хороші шанси, щоб з наступного сезону виступати в Прем'єр-лізі України.