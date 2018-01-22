Київський метрополітен оголосив тендер на дві станції у бік Виноградаря

Станції "Мостицька" і "Проспект Правди" планують побудувати протягом трьох років

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" у бік житлового масиву Виноградар. За контрактом підрядник повинен буде побудувати дві станції - "Мостицьку" і "Проспект Правди", а також ділянку вилочного відгалуження у бік наступної станції "Виноградар".

Про це йдеться в системі Prozorro.

Переможця обиратимуть за ціною (очікувана вартість - 6,3 млрд гривень з ПДВ) і термінами виконання робіт.

Нагадаємо, техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградаря передбачає створення ще чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом майже 9 років.

Ця частина зеленої гілки метро буде проектуватися як лінія мілкого залягання. Її найглибша частина розпочнеться на Сирці на глибині близько 40 метрів і буде поступово наближатися до поверхні в районі станції "Мостицька", яка запланована на перетині вулиць Межової, Білецької і Північно-Сирецької. Наступна станція "Проспект Правди" буде розташована на перехресті проспекту Правди і Межової. Їх планують побудувати протягом трьох років.

На другому етапі заплановано здати в експлуатацію ще одну станції метро. Третя і остання черга - будівництво четвертої станції та електродепо "Виноградар".

Раніше повідомлялось, що у київському метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження.