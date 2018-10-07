Київський метрополітен опинився під загрозою закриття через арешт роботи кас - КМДА

Київський метрополітен знаходиться під загрозою закриття через арешт роботи кас столичної підземки виконавчою службою Міністерства юстиції в ході судових розглядів щодо заборгованості метрополітену за поставку компанією Укррослізинг 100 вагонів в 2010-2013 роках.

"Виконавча служба Міністерства юстиції України заблокувала роботу підприємства. З недавнього часу, крім рахунків (метрополітену - ред.), Заблоковані каси столичної підземки, що може зупинити роботу метрополітену", - повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, інформує Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що готівкові кошти в касах метрополітену були єдиним способом виживання підприємства.

За його словами, КМДА пропонує реструктуризувати борги метрополітену щоб уникнути зупинки його роботи.

"КМДА розробила проект рішення, який дозволить не допустити зупинки Київського метрополітену. Проект рішення не передбачає виділення коштів на виконання судових рішень", - пояснив перший заступник голови КМДА.

Даний проект рішення належить розглянути депутатам Київради.

Нагадаємо, що в 2009 році Київрада уклала з Укррослізинг договір на покупку 100 вагонів для Київського метрополітену.

Згідно з цією домовленістю, метрополітен отримав за період з 19 березня 2010 року по 28 лютого 2013 року 100 вагонів.

Однак сума лізингових платежів з 2009 по 2014 роки за вагони так і не була виплачена в повному обсязі.

З 16 березня 2017 року виконавча служба Мін'юсту заблокувала рахунки метрополітену за рішенням судів.

13 травня 2017 року Господарський суд на підставі заходів щодо забезпечення позову виніс постанову, в якій заборонив Київському метрополітену здійснювати будь-які дії, спрямовані на використання взятих у лізинг вагонів метро.

У квітні 2018 року Вищий господарський суд зобов'язав Київський метрополітен виплатити 1,9 млрд грн, заявлених компанією Укррослізинг, через борг за поставку 100 вагонів метро у 2009 році на умовах фінансового лізингу.

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, Київський метрополітен виплатив 170 млн грн з 1,9 млрд боргу перед компанією Укррослізинг.