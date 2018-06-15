Київський метрополітен озброїть працівників гумовими кийками та газовими балончиками
Про це йдеться в тендерній документації, оприлюдненій в системі державних закупівель ProZorro, повідомляють "Українські Новини".
Згідно з інформацією, воєнізована охорона метро 24 травня закупила 35 комплектів спецзасобів індивідуального захисту та активної оборони за 24 618 грн. У комплекті – один гумовий кийок, один газовий балончик, чохли та офіцерський шкіряний ремінь.
Постачальником є ТОВ "Р.Р.М. Трейд".
Служба воєнізованої охорони охороняє об'єкти метрополітену, забезпечує дотримання встановленого пропускного режиму, контролює повноту оплати пасажирами вартості проїзду та перевезення багажу, реалізує повний комплекс протипожежних заходів, спрямованих на попередження випадків пожеж на об'єктах та в рухомому складі метрополітену.
Нагадаємо, у київського метро вперше за 28 років з'явиться новий "голос". Упродовж наступних двох тижнів метрополітен оновить україномовні аудіооголошення.
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