Київський метрополітен збільшить інтервали руху поїздів

У київському метрополітені збільшать інтервали руху поїздів з 1 листопада для економії електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а у міжпік 8-10 хвилин.

Зазначається, що фахівці постійно моніторять пасажиропотоки на станціях метро. Відповідно до цих показників було відрегульовано графіки руху і збільшено інтервали між поїздами.

"Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію", – повідомляють у КМДА.

При цьому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Як раніше повідомляв iPress, у Харкові росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури: знеструмлено метрополітен та наземний транспорт.