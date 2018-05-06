Київський міст Метро може впасти будь-якої миті, - проектувальник

Небезпека обвалення моста виникла через те, що під час будівництва напружувані пучки арматур не було як слід ізольовано, і наразі їх вкрито іржею

Співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновський заявив, що метроміст, побудований у 1965 році, може впасти будь-якої миті.

За його словами, небезпека обвалення виникла через те, що під час будівництва напружувані пучки арматур не було як слід ізольовано. Через це пучки вкрито іржею, і на цю хвилину арматура в поганому стані. Росновський заявляє, що капремонт не допоможе, необхідно реконструювати міст.

"Для цього треба потихеньку розбирати дорогу авторуху, розбирати деякі конструкції та замість двох смуг робити по три смуги. Я маю такий проект. Так, уже років десять як заборонили рух мостом важкого транспорту, але все одно міст під загрозою. Я маю інші матеріали та обстеження, де чітко написано, що міст Метро може впасти будь-якої миті абсолютно несподівано", - розповів він в інтерв'ю "Громадському Радіо".

Росновський стверджує, що якщо міст почне валитися, то звалиться повністю.

"Почне в одному місці та, як доміно, піде по всіх прольотах. І ще один показник: коли випробували міст Метро, давали колосальне максимальне навантаження, і опускання шарнірів було на 3 см, прибирали навантаження - було нуль. А тепер шарнір опустився на 23 см і не піднімається", - зазначив він.

Міст Метро - перший метроміст через Дніпро в Києві. Разом з Русанівським мостом з'єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку - Гідропарком. На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" київського метрополітену.

Нагадаємо, що початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві переноситься на невизначений термін, оскільки Київрада має розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.