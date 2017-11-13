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Київський морг страйкує через холод

Громадяни змушені відкладати похорони на невизначений термін
У київському морзі на вулиці Оранжерейній припинили проводити розтини і видавати родичам тіла загиблих до відновлення опалення.
Київський морг страйкує через холод Фото: tsn.ua

Співробітники моргу пояснюють страйк тим, що більше не можуть терпіти холод, повідомляє "ТСН". Справа в тому, що на вулиці Оранжерейній ще з літа немає гарячої води і досі не увімкнули опалення.

За словами керівництва моргу, захворіла вже третина персоналу.

Зараз в морзі більше не проводять розтини і не видають тіла загиблих. Це триватиме до відновлення опалення.

Бригада "Київенерго" розкопала яму за 200 метрів від будівлі Академії післядипломної освіти, де розташований морг, і виявила, що з труби теплоносія витікає потік води. За словами робітників, заварювати або затикати дірку немає сенсу, потрібна нова труба. Коли її привезуть, а в морзі, відповідно, з'явиться опалення, – невідомо.

Громадяни, які не можуть отримати ні тіла, ні довідки про смерть рідних і близьких, змушені відкладати похорони на невизначений термін.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 15 жовтня, розпочався опалювальний сезон.

У Києві через 51 аварію на тепломережах до опалення не підключено 104 будинки.

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13 11 2017 20:00
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