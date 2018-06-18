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Київський прокурор і колишній працівник ГПУ вимагали понад $22 тисячі хабара

Обох затримали
У Києві на отриманні понад 22 тисяч доларів хабара в понеділок, 18 червня, затримали прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур та колишнього працівника Генпрокуратури України.
Київський прокурор і колишній працівник ГПУ вимагали понад $22 тисячі хабара Фото: facebook.com/LarysaSargan

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"У ході досудового розслідування встановлено, що прокурор однієї з Київських місцевих прокуратур, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою із колишнім працівником ГПУ з вересня 2017 року вимагають у двох громадян неправомірну вигоду в розмірі 22 500 доларів США за неповідомлення про підозру одному з них у кримінальному провадженні", – розповіла Сарган.

У понеділок, 18 червня, близько 19:35 колишній працівник ГПУ у кафе "Мафія" в Києві отримав для себе та прокурора місцевої прокуратури останню частину хабара в розмірі $20 тис., після чого обох затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"На теперішній час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", – зазначила Сарган.

Нагадаємо, підполковника ЗСУ затримали на вимаганні хабара від підлеглого.

На Черкащині прокурора і адвоката затримали за хабар.

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18 06 2018 23:58
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