Київський прокурор і колишній працівник ГПУ вимагали понад $22 тисячі хабара
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
"У ході досудового розслідування встановлено, що прокурор однієї з Київських місцевих прокуратур, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою із колишнім працівником ГПУ з вересня 2017 року вимагають у двох громадян неправомірну вигоду в розмірі 22 500 доларів США за неповідомлення про підозру одному з них у кримінальному провадженні", – розповіла Сарган.
У понеділок, 18 червня, близько 19:35 колишній працівник ГПУ у кафе "Мафія" в Києві отримав для себе та прокурора місцевої прокуратури останню частину хабара в розмірі $20 тис., після чого обох затримали в порядку ст. 208 КПК України.
"На теперішній час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", – зазначила Сарган.
Нагадаємо, підполковника ЗСУ затримали на вимаганні хабара від підлеглого.
На Черкащині прокурора і адвоката затримали за хабар.
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