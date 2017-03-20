Київський суд дозволив заочний процес над Губарєвим
"Встановлено, що громадянин України П. Губарєв, перебуваючи в м. Донецьк, упродовж лютого-березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу або зміни меж території України вступив у злочинну змову з іншими особами, спільно з якими під час масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, що супроводжувалося опором представникам правоохоронних органів", - повідомляє сайт Генеральної прокуратури.
Такі дії паралізували роботу органів влади й управління на цій території, що унеможливило відновлення законності та зумовилио створення на території Донецької області терористичної організації "ДНР", додали в ГПУ.
Нагадаємо, що в червні 2016 року в Донецьку було арештовано Павла Губарєва.
Павло Губарєв на хвилі проросійських виступів у Донецьку у березні 2014 року був проголошений своїми прихильниками "народним губернатором".
Згодом його у власній квартирі у Донецьку затримали співробітники СБУ, але через деякий час обміняли Губарєва на полонених співробітників спецпідрозділу "Альфа".
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