Київський суд дозволив заочний процес над Губарєвим

Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо лідера "Народного ополчення Донбасу" і так званого "народного губернатора Донецької області" Павла Губарєва.

"Встановлено, що громадянин України П. Губарєв, перебуваючи в м. Донецьк, упродовж лютого-березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу або зміни меж території України вступив у злочинну змову з іншими особами, спільно з якими під час масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, що супроводжувалося опором представникам правоохоронних органів", - повідомляє сайт Генеральної прокуратури.

Такі дії паралізували роботу органів влади й управління на цій території, що унеможливило відновлення законності та зумовилио створення на території Донецької області терористичної організації "ДНР", додали в ГПУ.

Нагадаємо, що в червні 2016 року в Донецьку було арештовано Павла Губарєва.

Павло Губарєв на хвилі проросійських виступів у Донецьку у березні 2014 року був проголошений своїми прихильниками "народним губернатором".

Згодом його у власній квартирі у Донецьку затримали співробітники СБУ, але через деякий час обміняли Губарєва на полонених співробітників спецпідрозділу "Альфа".