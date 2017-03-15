Київський суд почав судити пасинка Фірташа

ДТП з двома загиблими відбулося 10 років тому

Шевченківський районний суд Києва в середу почав розгляд по суті справи Сергія Калиновського - пасинка Дмитра Фірташа.

Засідання тривало лише 20 хвилин, після чого суддя відклав розгляд справи на 10:00 28 березня у зв'язку з нез'явленням свідків, повідомляє УНН.

Під час засідання брат обвинуваченого Олександр Калиновський відмовився давати свідчення, посилаючись на 63-тю статтю Конституції, яка забороняє свідчити проти себе чи членів своєї сім'ї.

Біля будівлі суду кілька десятків людей мітингували з вимогою покарати Калиновського.

Відзначимо, що 30 травня 2007 року в центрі Києва, керуючи спортивним BMW М6, Сергій Калиновський зіткнувся з припаркованими "Жигулями". В результаті аварії загинув прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський, а також пасажирка іномарки, подруга Калиновського Анастасія Броннікова.

11 червня того ж року Калиновського затримано при спробі вилетіти до Ізраїлю, але незабаром його відпустили під підписку про невиїзд. Після цього Калиновський перебував на лікуванні в київській клініці "Біофармтех", з якої зник у вересні 2007 року.

29 вересня 2015 року Калиновського знову затримали патрульні поліцейські Києва - вони зупинили його за порушення правил руху. При цьому він завдав легких тілесних ушкоджень правоохоронцям. Калиновський - син колишньої дружини олігарха Дмитра Фірташа. Вона зіграла ключову роль у "злеті" Фірташа. Шлюб Дмитра Фірташа і Марини Калиновської тривав три роки - з 2002-го по 2005 рік.

3 березня 2016 року ГПУ направила до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт стосовно Калиновського. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків) та 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі декількох осіб) Кримінального кодексу України.

10 березня закінчився термін утримання Калиновського під вартою. Його випустили з СІЗО. Адвокати надали довідку, що з того часу він перебував у лікарні.