Київський суд почав судити пасинка Фірташа
Засідання тривало лише 20 хвилин, після чого суддя відклав розгляд справи на 10:00 28 березня у зв'язку з нез'явленням свідків, повідомляє УНН.
Під час засідання брат обвинуваченого Олександр Калиновський відмовився давати свідчення, посилаючись на 63-тю статтю Конституції, яка забороняє свідчити проти себе чи членів своєї сім'ї.
Біля будівлі суду кілька десятків людей мітингували з вимогою покарати Калиновського.
Відзначимо, що 30 травня 2007 року в центрі Києва, керуючи спортивним BMW М6, Сергій Калиновський зіткнувся з припаркованими "Жигулями". В результаті аварії загинув прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський, а також пасажирка іномарки, подруга Калиновського Анастасія Броннікова.
11 червня того ж року Калиновського затримано при спробі вилетіти до Ізраїлю, але незабаром його відпустили під підписку про невиїзд. Після цього Калиновський перебував на лікуванні в київській клініці "Біофармтех", з якої зник у вересні 2007 року.
29 вересня 2015 року Калиновського знову затримали патрульні поліцейські Києва - вони зупинили його за порушення правил руху. При цьому він завдав легких тілесних ушкоджень правоохоронцям.
Калиновський - син колишньої дружини олігарха Дмитра Фірташа. Вона зіграла ключову роль у "злеті" Фірташа. Шлюб Дмитра Фірташа і Марини Калиновської тривав три роки - з 2002-го по 2005 рік.
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