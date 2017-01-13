Апеляційний суд пояснив, чому віддав італійці $1 млн

Марілена не переміщала вилучені у неї гроші через митний кордон України

Апеляційний суд міста Києва пояснив, чому не притягнув до адміністративної відповідальності громадянку Італії Пізуто Марілені, яку звинувачували у порушенні митних правил.

У суді апеляційної інстанції встановлено, що Марілена не переміщала вилучені у неї гроші (230 тис. євро і понад $783 тис.) через митний кордон України, тому що її дії були припинені до моменту перетину митного кордону України. Це підтвердив свідок - інспектор відділу митного оформлення №5 митного посту "Аеропорт "Київ" (Жуляни). За його поясненням, італійка не перетинала суцільну жовту лінію, яка позначає митний кордон, з предметом порушення митних правил, - повідомляє "Судебно-Юридическая газета".

Тож апеляційний суд визнав висновки судді суду першої інстанції про наявність у діях Марілені складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, помилковими.

На підставі ч. 3 ст. 528 МК України, вилучені згідно з протоколом про порушення митних правил кошти повернуті Пізуто Марілені.

Раніше IPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва зобов'язав повернути громадянці Італії 1 млн дол., які вона намагалася незаконно вивезти.

Нагадаємо, наприкінці жовтні 2016 п. в приміщенні VIP-терміналу аеропорту "Жуляни" співробітники митниці затримали громадянку Італії, яка намагалася вивезти до Мілану понад 1 млн дол. У ДФС повідомляли, що жінка заявила про відсутність валютних коштів, а на вимогу митників пред'явити свій багаж до огляду відмовилася, посилаючись на те, що вона нібито є дипломатом. Пред'явити свій дипломатичний паспорт громадянка не змогла, і митники в присутності оглянули її багаж, де знайшли гроші. Їх було заховано в опечатаних коробках з-під взуття.