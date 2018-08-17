Київський суд засудив довірену особу Путіна до умовного терміну
Вирок було винесено 16 серпня, повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.
Суд затвердив угоду про визнання провини, укладену прокурором з обвинуваченою.
Згідно з вироком, Одновол визнано винною в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Умовами укладення угоди є беззастережне визнання Одновол своєї провини, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обтяжуючих обставин.
Одновол була засновницею і керівницею кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтери перемоги" й учасницею заходів зі збору підписів на підтримку Путіна. Її затримали навесні на адмінкордоні з окупованим Кримом.
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