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Київський суд засудив довірену особу Путіна до умовного терміну

Олена Одновол, яка збирала підписи на виборах президента Росії, отримала три роки умовно
Деснянський районний суд Києва засудив до 3 років і 3 місяців позбавлення волі умовно Олену Одновол, яка була довіреною особою Володимира Путіна як кандидата в президенти Росії на виборах в анексованому РФ Криму.
Київський суд засудив довірену особу Путіна до умовного терміну Фото: Крим.Реалії

Вирок було винесено 16 серпня, повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

Суд затвердив угоду про визнання провини, укладену прокурором з обвинуваченою.

Згідно з вироком, Одновол визнано винною в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Умовами укладення угоди є беззастережне визнання Одновол своєї провини, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обтяжуючих обставин.

Одновол була засновницею і керівницею кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтери перемоги" й учасницею заходів зі збору підписів на підтримку Путіна. Її затримали навесні на адмінкордоні з окупованим Кримом.

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17 08 2018 10:54
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