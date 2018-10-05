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Київський військовий комісаріат прокоментував скандал з призовниками

Мова йшла про незаконну доставку та утримання до військового комісаріату
8 травня 2018 року близько 7 години ранку був факт перевірки представниками національної поліції Голосіївського району міста Києва хостелу "Гавана".
Київський військовий комісаріат прокоментував скандал з призовниками Фото: tyachivnews.in.ua

Під час проведення перевірки представниками національної поліції були виявлені громадяни чоловічої статті призовного віку в кількості 9 чоловік без військово-облікових документів.

Громадянам було запропоновано прослідувати до Голосіївського районного у місті Києві військового комісаріату для з’ясування обставин. Після вдалося встановити, що 5 осіб не підлягали призову на строкову військову службу до Збройних Сил України за станом здоров’я, морально-діловими якостями. Інші 4 громадяни перебувають у розшуку за ухилення від військової служби.



iPress.ua повідомляв, що мешканці хостелу "Гавана" розповідають, що це не вперше, коли правоохоронці проводять там рейди – перевіряють документи та мобільні телефони.
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10 05 2018 16:30
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