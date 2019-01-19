Київський вокзал починає патрулювати поліція

Із 20 січня на центральному залізничному вокзалі в Києві почне працювати Сервісна служба Нацполіції.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, йдеться на сайті перевізника.

"Уже з 20 січня на головному залізничному вокзалі столиці функціонуватиме Сервісна служба Національної поліції. Вона відповідатиме за громадський порядок на вокзалі, її завдання – попереджувати випадки хуліганства, крадіжок та інші злочини. Цілодобове патрулювання вокзалу здійснюватимуть бійці спецпідрозділу з охорони громадського порядку (ТОР)", – зазначив Кравцов.

За його словами, залучення правоохоронців до патрулювання вокзалу станції Київ-Пасажирський пов’язане зі збільшенням випадків жебракування, перебування на вокзалі осіб без постійного місця проживання, несанкціонованої торгівлі на території вокзалу, нелегального обміну валюти та іншими правопорушеннями.

Кравцов також додав, що бійці підрозділу ТОР також забезпечуватимуть безпеку громадян не лише на вокзалі, а й у поїздах, що прибувають на станцію Київ-Пасажирський.

Прес-служба повідомляє, що на центральному вокзалі Сервісна служба Нацполіції розташовуватиметься в декількох приміщеннях. Їх облаштовано необхідними меблями та обладнанням. Також на вокзалі встановлено камери відеоспостереження з елементами інтелектуальної відеоаналітики.

Працівники Сервісної служби Нацполіції також здійснюватимуть прийом заяв від громадян про скоєння злочинів.

В "Укрзалізниці" зазначили, що внаслідок ліквідації у 2015 році транспортної поліції, яка відповідала за правопорядок на вокзалах та в поїздах, функціонування чергової частини на території центрального вокзалу було припинено.

"Це позначилося на оперативності реагування поліції на випадки правопорушень на території вокзалу та в поїздах", - зазначили в прес-службі, запевнивши, що зі створенням Сервісної служби Нацполіції на вокзалі допомога правоохоронців пасажирам надаватиметься оперативніше.

Разом з тим, Кравцов у Facebook повідомив, що "Укрзалізниця" прибрала частину кіосків із гральними закладами біля центрального вокзалу.

"Учора домовились з міською владою Києва знести так звані "гральні салони" біля центрального вокзалу. Ви їх точно бачили - з яскравими наліпками про "виграші". Вони там працювали не один рік. Свою частину роботи ми виконали до 19.00… Передаємо естафету міській адміністрації і Кличко - мер. МАФи на вашій стороні поки працюють", - зазначив він.

Нагадаємо, що з 15 січня АТ "Укрзалізниця" ввела нові єдині ціни на деякі послуги, що представляються пасажирам у поїздах, серед яких користування комплектом постільної білизни, оплата за чай, каву і питну воду.