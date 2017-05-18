CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПровідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" і "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили в список санкцій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Київстар" і Vodafone вже заблокували "Вконтакте" і "Однокласники"
Доступ до цих сайтів через мобільний інтернет lifecell досі відкрито
Фото: ntv.ru
"Доступ до всіх потрапили в список санкцій російським сайтам заблокований", - повідомили у прес-службах операторів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У прес-службі "Vodafone-Україна" уточнили, що на даний момент оператором заблоковані найбільші російські сайти, що потрапили під санкції, зокрема, сервіси Mail.ru і соціальні мережі "Вконтакте" і "Однокласники".
Натомість, у прес-службі третього найбільшого мобільного оператора lifecell повідомили, що планують заблокувати заборонені сайти 18 травня.
Наразі на такі сайти як мail.ru і vk.com не можна зайти, користуючись мобільним інтернетом "Київстару" чи Vodafone.
Доступ до цих сайтів через мобільний інтернет lifecell досі відкрито.
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