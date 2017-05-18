Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Київстар" і Vodafone вже заблокували "Вконтакте" і "Однокласники"

Доступ до цих сайтів через мобільний інтернет lifecell досі відкрито
Провідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" і "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили в список санкцій.
"Київстар" і Vodafone вже заблокували "Вконтакте" і "Однокласники" Фото: ntv.ru

"Доступ до всіх потрапили в список санкцій російським сайтам заблокований", - повідомили у прес-службах операторів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У прес-службі "Vodafone-Україна" уточнили, що на даний момент оператором заблоковані найбільші російські сайти, що потрапили під санкції, зокрема, сервіси Mail.ru і соціальні мережі "Вконтакте" і "Однокласники".

Натомість, у прес-службі третього найбільшого мобільного оператора lifecell повідомили, що планують заблокувати заборонені сайти 18 травня.

Наразі на такі сайти як мail.ru і vk.com не можна зайти, користуючись мобільним інтернетом "Київстару" чи Vodafone.

Доступ до цих сайтів через мобільний інтернет lifecell досі відкрито.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2017 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.