"Київстар" і Vodafone вже заблокували "Вконтакте" і "Однокласники"

Доступ до цих сайтів через мобільний інтернет lifecell досі відкрито

Провідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" і "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили в список санкцій.

"Доступ до всіх потрапили в список санкцій російським сайтам заблокований", - повідомили у прес-службах операторів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У прес-службі "Vodafone-Україна" уточнили, що на даний момент оператором заблоковані найбільші російські сайти, що потрапили під санкції, зокрема, сервіси Mail.ru і соціальні мережі "Вконтакте" і "Однокласники".

Натомість, у прес-службі третього найбільшого мобільного оператора lifecell повідомили, що планують заблокувати заборонені сайти 18 травня.

Наразі на такі сайти як мail.ru і vk.com не можна зайти, користуючись мобільним інтернетом "Київстару" чи Vodafone.

Доступ до цих сайтів через мобільний інтернет lifecell досі відкрито.