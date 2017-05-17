"Київстар", lifecell та Vodafone заявили про початок блокування санкційних сайтів РФ

Три телеком оператори в Україні "Київстар", Vodafone Україна і lifecell почали блокування російських сайтів, що потрапили під українські санкції.

Про це йдеться у спільній заяві операторів. Оператори вказують, що відсьогодні відповідно до указу Президента телеком оператори "повинні припинити надання послуг з доступу до ряду веб-ресурсів, зокрема соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники", усіх сервісів Yandex та mail.ru, та інших".

"Виконуючи вимоги зазначеного указу, телеком оператори, відсьогодні починають технічні заходи з обмеження надання послуг доступу до зазначених веб-сайтів відповідно до технічних можливостей", - йдеться у заяві.

Як відомо, "Київстар", Vodafone та lifecell разом займають понад 97% ринку мобільного зв'язку в Україні.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Однак заблокувати російські сайти в Україні на цей момент неможливо технічно.

Варто відзначити, що в рамках розширення списку санкцій проти російських компаній Україна заборонила програму з управління ресурсами підприємства 1С.

Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування заборонених сайтів. Про це сказано в заяві компанії.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".