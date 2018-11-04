Київстар обмежив швидкість інтернету

6 тис. Мб трафіку вистачить на сім годин проглядання відео або на 82 години прослуховування музики

Найбільший український мобільний оператор Київстар з 11 квітня встановив обмеження швидкості інтернету в 1,8 Мбіт/c після використання перших 6 тис. Мб на добу. При цьому, обмежень за обсягом споживаного трафіку не буде.

Обмеження можуть бути використані тільки до тих абонентів, які використовують аномально великий обсяг інтернету і перевантажують мережу.

"Статистика показує, що 0,5% абонентів регулярно використовує аномально великі обсяги мобільного інтернету - більше 100 тис. Мб щомісяця. Ці абоненти перевантажують мережу оператора і значно уповільнюють швидкість інтернету для інших 99,5% абонентів", - повідомив оператор, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Компанія може застосовувати "політику справедливого користування мережевими ресурсами": для абонентів, які використовували протягом доби більше 6 тис. Мб мобільного інтернету, послуга передачі даних до кінця дня може надаватися на швидкості до 1,8 Мбіт/c для "надання рівноправного доступу до якісного мобільного інтернету і захисту більшості абонентів від дискримінації ".

При цьому в Київстарі підкреслюють, що 6 тис. Мб трафіку вистачить на сім годин проглядання відео або на 82 години прослуховування музики в хорошій якості.

Київстар - найбільший український оператор мобільного зв'язку, який обслуговував на кінець червня 2017 року 26,1 млн абонентів. Його виручка за перше півріччя 2017 збільшилася на 10,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 7,9 млрд грн.

Акціонер Київстару - група Veon Ltd. (раніше - VimpelCom ltd). Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ.