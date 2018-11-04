Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Київстар обмежив швидкість інтернету

6 тис. Мб трафіку вистачить на сім годин проглядання відео або на 82 години прослуховування музики
Найбільший український мобільний оператор Київстар з 11 квітня встановив обмеження швидкості інтернету в 1,8 Мбіт/c після використання перших 6 тис. Мб на добу. При цьому, обмежень за обсягом споживаного трафіку не буде.
Київстар обмежив швидкість інтернету Фото: tv-sat.at.ua

Обмеження можуть бути використані тільки до тих абонентів, які використовують аномально великий обсяг інтернету і перевантажують мережу.

"Статистика показує, що 0,5% абонентів регулярно використовує аномально великі обсяги мобільного інтернету - більше 100 тис. Мб щомісяця. Ці абоненти перевантажують мережу оператора і значно уповільнюють швидкість інтернету для інших 99,5% абонентів", - повідомив оператор, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Компанія може застосовувати "політику справедливого користування мережевими ресурсами": для абонентів, які використовували протягом доби більше 6 тис. Мб мобільного інтернету, послуга передачі даних до кінця дня може надаватися на швидкості до 1,8 Мбіт/c для "надання рівноправного доступу до якісного мобільного інтернету і захисту більшості абонентів від дискримінації ".

При цьому в Київстарі підкреслюють, що 6 тис. Мб трафіку вистачить на сім годин проглядання відео або на 82 години прослуховування музики в хорошій якості.

Київстар - найбільший український оператор мобільного зв'язку, який обслуговував на кінець червня 2017 року 26,1 млн абонентів. Його виручка за перше півріччя 2017 збільшилася на 10,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 7,9 млрд грн.

Акціонер Київстару - група Veon Ltd. (раніше - VimpelCom ltd). Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2018 09:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.