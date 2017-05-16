Київстар розпочав підготовку до блокування російських соцмереж
"Ми мусимо виконати рішення президента України. Наразі йде обговорення технічних можливостей виконання цього указу", - повідомили у прес-службі "Київстар", інформує Громадське.
Нагадаємо, 16 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "Контакте" і "Однокласники".
Загалом у санкційний список потрапили 468 компаній і 1228 фізичних осіб. Заборона для них діятиме від року до 3 рік. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.
Указ президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
Зазанчимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
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