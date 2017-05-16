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Київстар розпочав підготовку до блокування російських соцмереж

Загалом у санкційний список потрапили 468 компаній і 1228 фізичних осіб
Компанія "Київстар" розпочала підготовку до виконання Указу президента України щодо заборони російських соціальних мереж "Вконтакте" та "Однокласники", а також онлайн-сервісів "Яндекс".
Київстар розпочав підготовку до блокування російських соцмереж Фото: tv-sat.at.ua

"Ми мусимо виконати рішення президента України. Наразі йде обговорення технічних можливостей виконання цього указу", -  повідомили у прес-службі "Київстар", інформує Громадське.

Нагадаємо, 16 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "Контакте" і "Однокласники". 

Загалом у санкційний список потрапили 468 компаній і 1228 фізичних осіб. Заборона для них діятиме від року до 3 рік. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження державної програми розвитку армії до 2020 року.

 

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16 05 2017 16:39
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