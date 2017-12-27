Київстар запускає Mobile ID

Мобільний оператор "Київстар" розпочав підключення абонентів до сервісу Mobile ID, який надає можливість електронної ідентифікації особистості для отримання електронних послуг.

"З 27 грудня 2017 р. по 1 червня 2018 р. під час дослідної експлуатації Mobile ID обмежена група контрактних абонентів Київстар буде мати можливість випробовувати роботу сервісу до його комерційного запуску у 2-му кварталі наступного року", - йдеться в прес-релізі компанії, інформує "Економічна правда".

Зазначається, що у цей період буде досліджуватись безперебійність функціонування сервісу, його взаємодія з системами ДП "Національні інформаційні системи" та можливість абонентів здійснювати ідентифікацію особистості з використанням мобільного телефону та спеціальної SIM-картки.

На час дослідної експлуатації користувачам сервісу Mobile ID буде доступна можливість електронної ідентифікації для отримання послуг двох державних реєстрів: Держгеокадастру та он-лайн будинку юстиції.

Для підключення сервісу Mobile ID абонент має здійснити заміну SIM-картки на нову, яка додатково забезпечує підтримку функції підвищеного захисту інформації під час електронної ідентифікації користувача.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє повертати клієнтам кошти з рахунків мобільних операторів і використовувати їх для проведення платежів.