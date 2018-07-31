"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, незважаючи на відсутність контракту з "Нафтогазом" на постачання газу. Це питання винесено на рівень центральної влади.

"Відключення ТЕЦ може призвести до загрози регіонального рівня, тому для недопущення цієї ситуації питання винесено на національний рівень. Нам потрібно вирішити спірні питання, які ще існують з "Нафтогазом"... Ми налаштовані і робимо все, щоб в найближчі дні це питання вирішити", - цитує Кличка прес-служба Київміськадміністрації.

Агентство "Інтерфакс-Україна" заявило, що питання постачання газу Києву внесено в порядок денний Кабінету Міністрів.

"Зупиняти станції не планують - це створило б загрозу стабільності електропостачання Києва, особливо з огляду на спекотну погоду та активне використання кондиціонерів. Компанія шукає шляхи для забезпечення ТЕЦ газом. Сьогодні відбудеться засідання з цього приводу в Кабміні. Серед можливих варіантів розглядається закупівля газу не в Нафтогазу", а в інших постачальників", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Київ завершує прийом теплових мереж від "Київенерго", яке використовувало їх з 2001 року. Фінальний етап передачі відбудеться 1 серпня - КП "Київтеплоенерго" прийме ТЕЦ-5, ТЕЦ-6і сміттєспалювальний завод "Енергія".

"Нафтогаз України" не підписує договір з "Київтеплоенерго" у зв'язку з відмовою КМДА перебирати на КП "Київтеплоенерго" борги, раніше сформовані "Київенерго" перед НАК. У "Нафтогазі" підкреслюють, що така позиція КМДА суперечить ст. 22 Закону "Про теплопостачання".

Сформована ситуація призвела до того, що значна частина столиці все літо не має гарячого водопостачання.

Зазначимо, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".