"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6
"Відключення ТЕЦ може призвести до загрози регіонального рівня, тому для недопущення цієї ситуації питання винесено на національний рівень. Нам потрібно вирішити спірні питання, які ще існують з "Нафтогазом"... Ми налаштовані і робимо все, щоб в найближчі дні це питання вирішити", - цитує Кличка прес-служба Київміськадміністрації.
Агентство "Інтерфакс-Україна" заявило, що питання постачання газу Києву внесено в порядок денний Кабінету Міністрів.
"Зупиняти станції не планують - це створило б загрозу стабільності електропостачання Києва, особливо з огляду на спекотну погоду та активне використання кондиціонерів. Компанія шукає шляхи для забезпечення ТЕЦ газом. Сьогодні відбудеться засідання з цього приводу в Кабміні. Серед можливих варіантів розглядається закупівля газу не в Нафтогазу", а в інших постачальників", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, Київ завершує прийом теплових мереж від "Київенерго", яке використовувало їх з 2001 року. Фінальний етап передачі відбудеться 1 серпня - КП "Київтеплоенерго" прийме ТЕЦ-5, ТЕЦ-6і сміттєспалювальний завод "Енергія".
"Нафтогаз України" не підписує договір з "Київтеплоенерго" у зв'язку з відмовою КМДА перебирати на КП "Київтеплоенерго" борги, раніше сформовані "Київенерго" перед НАК. У "Нафтогазі" підкреслюють, що така позиція КМДА суперечить ст. 22 Закону "Про теплопостачання".
Сформована ситуація призвела до того, що значна частина столиці все літо не має гарячого водопостачання.
Зазначимо, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".
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