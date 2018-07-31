Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

"Це створило б загрозу стабільності електропостачання Києва"
"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, незважаючи на відсутність контракту з "Нафтогазом" на постачання газу. Це питання винесено на рівень центральної влади.
"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 Фото: kyivcity.gov.ua

"Відключення ТЕЦ може призвести до загрози регіонального рівня, тому для недопущення цієї ситуації питання винесено на національний рівень. Нам потрібно вирішити спірні питання, які ще існують з "Нафтогазом"... Ми налаштовані і робимо все, щоб в найближчі дні це питання вирішити", - цитує Кличка прес-служба Київміськадміністрації.

Агентство "Інтерфакс-Україна" заявило, що питання постачання газу Києву внесено в порядок денний Кабінету Міністрів.

"Зупиняти станції не планують - це створило б загрозу стабільності електропостачання Києва, особливо з огляду на спекотну погоду та активне використання кондиціонерів. Компанія шукає шляхи для забезпечення ТЕЦ газом. Сьогодні відбудеться засідання з цього приводу в Кабміні. Серед можливих варіантів розглядається закупівля газу не в Нафтогазу", а в інших постачальників", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Київ завершує прийом теплових мереж від "Київенерго", яке використовувало їх з 2001 року. Фінальний етап передачі відбудеться 1 серпня - КП "Київтеплоенерго" прийме ТЕЦ-5, ТЕЦ-6і сміттєспалювальний завод "Енергія".

"Нафтогаз України" не підписує договір з "Київтеплоенерго" у зв'язку з відмовою КМДА перебирати на КП "Київтеплоенерго" борги, раніше сформовані "Київенерго" перед НАК. У "Нафтогазі" підкреслюють, що така позиція КМДА суперечить ст. 22 Закону "Про теплопостачання".

Сформована ситуація призвела до того, що значна частина столиці все літо не має гарячого водопостачання.

Зазначимо, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2018 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.