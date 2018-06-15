"Київтеплоенерго" подало до суду на "Нафтогаз"

КП "Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду міста Київ із позовом до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу.

Як зазначає заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на "Нафтогаз України" постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 покладений спецобов'язок із постачання природного газу. Чинне законодавство України, включаючи цю постанову, не передбачає права НАК "Нафтогаз України" відмовити КП "Київтеплоенерго" в укладенні договорів постачання природного газу.

"Позиція міста незмінна: необхідно негайно укласти угоду на постачання газу та повернути людям гарячу воду, і паралельно з цим, у форматі предметних переговорів, врегулювати проблему заборгованості. На сьогодні досі остаточно не визначена сума боргу "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз", частина цієї суми є предметом судового розгляду, тому передача цих боргів навіть теоретично неможлива", – цитує Петра Пантелеєва "Офіційний портал Києва".

За словами заступника голови КМДА, непоступливість "Нафтогазу" в питаннях життєзабезпечення міста і нерозуміння масштабних негативних наслідків, до яких призведе відсутність газопостачання, може перетворитися на надзвичайну ситуацію регіонального масштабу.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" з травня 2018 року є виконавцем послуги постачання гарячої води та опалення. Саме "Київтеплоенерго" після завершення угоди з ПАТ "Київенерго", яка діяла останні 16 років, взяло на себе функції управління теплоенергетичним комплексом міста та виконання функції тепло- та водопостачання в Києві.

НАК "Нафтогаз" відмовив КП "Київтеплоенерго" в укладенні угоди: газопостачальна компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як міське підприємство погодиться взяти на себе боргові зобов'язання попереднього виконавця послуг – ПАТ "Київенерго".

Заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" складає майже 5 млрд грн. Вона виникла внаслідок накопичення: близько 3 млрд грн боргів населення, мільярду гривень – боргу державного бюджету за надані пільги та субсидії, теплопостачання бюджетних установ, різниці у тарифах, а ще близько 1 млрд грн – нарахованих штрафів та пені.

"Питання правонаступництва боргів та питання життєзабезпечення міста мають вирішуватися окремо і не залежати один від одного. Більше того, у подальшому позиція "Нафтогазу" може спричинити більш глобальні негативні наслідки. З 1 серпня КП "Київтеплоенерго" має укласти договір на постачання природного газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які перейдуть в управління КП. Відсутність газопостачання на ТЕЦ – це відсутність гарячої води ще для 70% будинків Києва. Більше того, це ризик виникнення надзвичайної ситуації регіонального значення, адже ТЕЦ виробляють не лише тепло, а й електроенергію", – пише "Офіційний портал Києва".