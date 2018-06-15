"Київтеплоенерго" подало до суду на "Нафтогаз"
Як зазначає заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на "Нафтогаз України" постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 покладений спецобов'язок із постачання природного газу. Чинне законодавство України, включаючи цю постанову, не передбачає права НАК "Нафтогаз України" відмовити КП "Київтеплоенерго" в укладенні договорів постачання природного газу.
"Позиція міста незмінна: необхідно негайно укласти угоду на постачання газу та повернути людям гарячу воду, і паралельно з цим, у форматі предметних переговорів, врегулювати проблему заборгованості. На сьогодні досі остаточно не визначена сума боргу "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз", частина цієї суми є предметом судового розгляду, тому передача цих боргів навіть теоретично неможлива", – цитує Петра Пантелеєва "Офіційний портал Києва".
За словами заступника голови КМДА, непоступливість "Нафтогазу" в питаннях життєзабезпечення міста і нерозуміння масштабних негативних наслідків, до яких призведе відсутність газопостачання, може перетворитися на надзвичайну ситуацію регіонального масштабу.
Нагадаємо, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" з травня 2018 року є виконавцем послуги постачання гарячої води та опалення. Саме "Київтеплоенерго" після завершення угоди з ПАТ "Київенерго", яка діяла останні 16 років, взяло на себе функції управління теплоенергетичним комплексом міста та виконання функції тепло- та водопостачання в Києві.
НАК "Нафтогаз" відмовив КП "Київтеплоенерго" в укладенні угоди: газопостачальна компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як міське підприємство погодиться взяти на себе боргові зобов'язання попереднього виконавця послуг – ПАТ "Київенерго".
Заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" складає майже 5 млрд грн. Вона виникла внаслідок накопичення: близько 3 млрд грн боргів населення, мільярду гривень – боргу державного бюджету за надані пільги та субсидії, теплопостачання бюджетних установ, різниці у тарифах, а ще близько 1 млрд грн – нарахованих штрафів та пені.
"Питання правонаступництва боргів та питання життєзабезпечення міста мають вирішуватися окремо і не залежати один від одного. Більше того, у подальшому позиція "Нафтогазу" може спричинити більш глобальні негативні наслідки. З 1 серпня КП "Київтеплоенерго" має укласти договір на постачання природного газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які перейдуть в управління КП. Відсутність газопостачання на ТЕЦ – це відсутність гарячої води ще для 70% будинків Києва. Більше того, це ризик виникнення надзвичайної ситуації регіонального значення, адже ТЕЦ виробляють не лише тепло, а й електроенергію", – пише "Офіційний портал Києва".
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