Ким може бути вказаний російський "замовник" "вбивства" Бабченка - дослідження The Bell

У людини з аналогічними даними, як у В’ячеслава Пивоварника, якого підозрюваний в організації теракту проти російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман назвав замовником теракту, є спільний бізнес з експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки

За даними The Bell, у системі "СПАРК-Інтерфакс" є дані лише про одну людину з таким ім'ям - В'ячеслава Олександровича Пивоварник.

Людина з такими даними керувала або володіла частками у п'яти українських юридичних осіб, зокрема 50% ТОВ "Громадська служба безпеки України", другим співзасновником якого є Сергій Яремович Дєєв.

Людина з іменем та прізвищем останнього фігурує у ЗМІ як діяч українського старообрядництва й експерт російського Фонду національної і міжнародної безпеки.

За даними СПАРК, цей фонд очолював колишній радянський генерал Леонід Шершнев, який також був засновником націоналістичного фонду "Росіяни" та "Центру допомоги співвітчизникам з Новоросії та України".

У соцмережі "Однокласники" є профіль В’ячеслава Пивоварника 1984 року народження. Він навчався в Ужгородському державному інституті інформатики та Київському політехнічному інституті. У друзях цього Пивоварника є Борис Герман, який фігурує у справі як підозрюваний в організації теракту проти російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Докладнішу інформацію про людину з іменем В'ячеслав Пивоварник можна знайти на сайті Seminars.management.com.ua, де він названий керуючим партнером компанії "Теленткапітал". Ця ж компанія є поміж заснованих Пивоварником, за даними системи СПАРК. Судячи з Twitter компанії, в 2009-2010 роках вона займалася бізнес-тренінгами в Києві.

На сайті також було вказано профіль Пивоварника в LinkedIn, але невдовзі його видалили, як і профіль Пивоварника у "ВКонтакте". Кеш агрегаторів даних з соцмереж свідчить про те, що останнім місцем проживання в акаунті Пивоварника був вказаний Санкт-Петербург.

У 2012-2016 роках В’ячеслав Пивоварник, за даними СПАРК, також був гендиректором української компанії "Рускон-Україна". Власником якої значиться іноземна компанія "Енервi трейд сервiсіз ЛТД". У реєстрі британських компаній директором компанії NRV TRADE SERVICES LTD зазначений Борис Герман.

Компанії "Рускон-Україна" пов'язана з російським оператором контейнерних перевезень "Рускон", власником якого є бізнесмен, колишній депутат Держдуми Сергій Шишкар, якого видання The Insider називає "близьким другом" колишнього віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна.

Серед контактів компанії "Рускон" зазначено адресу електронної пошти "s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua".

Раніше організатор "вбивства" Бабченка назвав людину, яка у фонді Путіна відповідає за теракти в Україні. Це чоловік з іменем В'ячеслав Пивоварник.

Нагадаємо, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, на два місяці без права застави.