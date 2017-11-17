Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу
"Чого варті запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни?! Спочатку П.Гриб, тепер-власкор Українського радіо П.Шаройко. Такі дії порушують усі Угоди та роблять лицемірними заяви про дружбу! Чи там Путін зовсім усе вирішує?", - написав Кириленко у Twitter.
Як відомо, у Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка. За його словами, від офіційних відповідей на запит посольство Білорусі ухиляється.
Посольство України в Білорусі факт арешту поки що не спростувало і не підтвердило.
Додамо, що 7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).
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