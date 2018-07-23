Кириленко розкритикував Усика через бій у Москві: В агресію РФ проти України вже ніхто не повірить

В уряді дорікнули Усику за бій у Росії

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що через виступи українських спортсменів у Росії важко доводити світові агресію останньої.

"Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно", - прокоментував у Twitter перемогу українського боксера Олександра Усика у Москві.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав історичною цю перемогу та заявив, що буде ініціювати присвоєння Усику звання Героя України.

Нагадаємо, що в ніч на 22 липня Олександр Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, завоювавши пояса WBC, WBO, WBA, IBF, пояс журналу The Ring, а також трофей Мохаммеда Алі.