НОВИНИВіце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що через виступи українських спортсменів у Росії важко доводити світові агресію останньої.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кириленко розкритикував Усика через бій у Москві: В агресію РФ проти України вже ніхто не повірить
В уряді дорікнули Усику за бій у Росії
В'ячеслав Кириленко. Фото: slovoidilo.
"Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно", - прокоментував у Twitter перемогу українського боксера Олександра Усика у Москві.
У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав історичною цю перемогу та заявив, що буде ініціювати присвоєння Усику звання Героя України.
Нагадаємо, що в ніч на 22 липня Олександр Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, завоювавши пояса WBC, WBO, WBA, IBF, пояс журналу The Ring, а також трофей Мохаммеда Алі.
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23 07 2018 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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