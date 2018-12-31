Кирило написав Варфоломію лист із закликом не давати Україні томос

Московський патріарх Кирило (Гундяєв) написав лист вселенському патріарху Варфоломію (Архондонісу), в якому закликав його не надавати автокефалію Помісній церкві України.

Текст звернення оприлюднено на сайті Російської православної церкви.

У ньому Кирило робить останню спробу переконати Варфоломія не надавати томос українській церкві.

"На так званому "помісному соборі", який скликали Ви, а очолила трійка, що складалася з Вашого представника, самозваного "патріарха" (тепер іменується "почесним") і світського голови української держави, були присутні лише двоє з 90 єпископів Української Православної Церкви. Те, що Ви називаєте "помісним собором", стало зборами розкольників під прикриттям імені Святої Константинопольської Церкви. Що це, як не легалізація українського розколу, якій Ви публічно обіцяли не допустити?" - йдеться в листі.

Кирило в зверненні до Варфоломія пише, що митрополит Вінницький і Барський Симеон і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр не представляють Московський патріархат, тому собор не може іменуватися об'єднавчим.

Також він стверджує, що світська влада України почала переслідувати УПЦ МП. "Уже зараз архіпастирів і духовенство в Україні під надуманими приводами викликають на допити, шантажують, погрожують близьким людям, проводять обшуки в храмах і житлах, чинять тиск на родини і дітей. Днями набув чинності закон, мета якого - позбавити Українську Православну Церкву її імені, щоб під виглядом "добровільного переходу громад" провести насильницьке захоплення її храмів. Таким Ви бачите об'єднання православних України?" - йдеться листі.

Кирило також пригрозив, що в разі надання Україні автокефалії ім'я Варфоломія буде вписано в список найганебніших вселенських патріархів.

"Не вписуйте своє досі шановне ім'я в один перелік з такими безславними єпископами Константинополя, як Несторій, іконоборці Анастасій, Іван VII і Феодот, уніати Йосип II, Митрофан II Матеревбивця і Григорій III Мама", - заявив глава РПЦ.

"Якщо ж Ви вчините відповідно до намірів, викладених у Вашому листі, то Ви назавжди втратите можливість слугуватиме єднанню святих Божих Церков, перестанете бути Першим в православному світі, що налічує сотні мільйонів віруючих, а завдані Вами страждання православних українців підуть за Вами на Страшний суд справедливого Господа нашого і будуть свідчити перед Ним проти Вас. Усім серцем молюся, щоб цього не сталося. Ще не пізно зупинитися", - заявив Кирило.