Кирило не привітав Варфоломія з Різдвом

Предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) не привітав Вселенського патріарха Варфоломія (Архондоніса) зі святом Різдва.

Кирило надіслав вітання всім предстоятелям помісних церков, згідно зі списком імен, які поминаються РПЦ під час літургій, але проігнорував першого з них - Варфоломія, йдеться на сайті РПЦ, інформує LB.ua.

Це пов'язано з тим, що Вселенський патріарх надав автокефалію Православній церкві України. РПЦ визнала це порушенням її канонічної території і розірвала євхаристійне спілкування з Константинополем.

Президент Росії Володимир Путін теж надсилає вітання всім світовим лідерам, але стабільно ігнорує президента України, додає видання.

Також, Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.

Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.