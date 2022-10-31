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Кишинів оголосив персоною нон грата дипломата рф після падіння російської ракети на територію Молдови
Фото з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Молдови.
Рішення про вислання молдовське МЗС довело до посла росії олєга васнєцова.
"Під час зустрічі було підтверджено, що ракетні обстріли сусідньої країни призводять до подальшої ескалації безпекових ризиків, а громадяни нашої держави дедалі більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни. Було відзначено, що атаки на енергетичну інфраструктуру України також створюють усе більші загрози енергетичній безпеці країни", - зазначається в повідомленні.
Як наслідок, співробітник посольства рф у Кишиневі повинен буде залишити територію Молдови.
Прикордонна поліція Молдови посилила контроль на кордоні після падіння російської ракети.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою, після атаки безпілотника на Дністровську ГЕС на українській території. Це сталося за 1 км від греблі в селі Наславча. У будинках населеного пункту вибило вікна. Постраждалих немає.
Пізніше у відомстві уточнили, що не зафіксували порушення повітряного простору Молдови ракетами, оскільки на території країни впали лише фрагменти ракети, збитої українськими ППО.
При цьому, за інформацією прикордонників, гребля не постраждала і немає жодної загрози затоплення району.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови підтвердило своє рішуче засудження ракетних ударів по Києву та інших містах – включно з ракетою, що була збита українською ППО та впала на північну околицю села Наславча на Півночі Молдови.
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31 10 2022 19:02 МЕДІА
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