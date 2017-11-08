Кит, який застряг в гирлі річки, успішно вибрався на волю Тварина потрапила на мілину під час припливу

Гренландський 13-метровий кит, який напередодні застряг в гирлі однієї з річок Росії потрапив назад у відкрите море.

Фото: з вільних джерел

"Щойно подзвонив директор нацпарку "Шантарские острова" Володимир Андронов - кит пішов з гирла річки в море з припливом, колеги проводили до кромки", - повідомив міністр природних ресурсів і екології РФ Сергій Донський, інформує "Медуза". "Стежитимуть далі! Кита врятували!", - додав міністр. Нагадаємо, вчора на острові Великий Шантар в Хабаровському краї Росії в гирлі однієї з річок застряг 13-метровий гренландський кит. Тварина потрапила на мілину під час припливу. Кит, в силу своїх розмірів, виявився не в змозі ровернутись і поплисти назад у море або ж доплисти до озера.

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