CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГренландський 13-метровий кит, який напередодні застряг в гирлі однієї з річок Росії потрапив назад у відкрите море.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кит, який застряг в гирлі річки, успішно вибрався на волю
Тварина потрапила на мілину під час припливу
Фото: з вільних джерел
"Щойно подзвонив директор нацпарку "Шантарские острова" Володимир Андронов - кит пішов з гирла річки в море з припливом, колеги проводили до кромки", - повідомив міністр природних ресурсів і екології РФ Сергій Донський, інформує "Медуза".
"Стежитимуть далі! Кита врятували!", - додав міністр.
Нагадаємо, вчора на острові Великий Шантар в Хабаровському краї Росії в гирлі однієї з річок застряг 13-метровий гренландський кит.
Тварина потрапила на мілину під час припливу. Кит, в силу своїх розмірів, виявився не в змозі ровернутись і поплисти назад у море або ж доплисти до озера.
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11 08 2017 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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