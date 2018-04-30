ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИШтучний дощ - ось що допоможе Китаю зволожити площу розміром в три Іспанії. У всякому разі такий останній проект Китаю по маніпуляціях з погодою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай будує "фабрику дощу" завбільшки з три Іспанії
Такий останній проект Китаю по маніпуляціях з погодою
Фото: з вільних джерел
Новий проект Китаю передбачає розміщення тисяч камер, що спалюють тверді види палива на тибетському плато. При згорянні камери будуть виробляти йодид срібла. Йодид діє як конденсат для молекул води в повітрі. Чим більше молекул води збирається навколо молекул йодиду, тим важче вони стають і падають на землю, як сніг або дощ. Цей процес відомий як посів хмар, - повідомляє TrueUA з посиланням на News World.
Одна камера згоряння обходиться приблизно в 8000 доларів. По завершенні "десятки тисяч камер" будуть розташовані на тибетському плато.
Нагадаємо, Китай почав працювати над дослідженням 6G або шостого покоління технологій мобільного зв'язку.
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