Китай будує "фабрику дощу" завбільшки з три Іспанії Такий останній проект Китаю по маніпуляціях з погодою

Штучний дощ - ось що допоможе Китаю зволожити площу розміром в три Іспанії. У всякому разі такий останній проект Китаю по маніпуляціях з погодою.

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Новий проект Китаю передбачає розміщення тисяч камер, що спалюють тверді види палива на тибетському плато. При згорянні камери будуть виробляти йодид срібла. Йодид діє як конденсат для молекул води в повітрі. Чим більше молекул води збирається навколо молекул йодиду, тим важче вони стають і падають на землю, як сніг або дощ. Цей процес відомий як посів хмар, - повідомляє TrueUA з посиланням на News World. Одна камера згоряння обходиться приблизно в 8000 доларів. По завершенні "десятки тисяч камер" будуть розташовані на тибетському плато. Нагадаємо, Китай почав працювати над дослідженням 6G або шостого покоління технологій мобільного зв'язку.

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