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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай будує "фабрику дощу" завбільшки з три Іспанії

Такий останній проект Китаю по маніпуляціях з погодою
Штучний дощ - ось що допоможе Китаю зволожити площу розміром в три Іспанії. У всякому разі такий останній проект Китаю по маніпуляціях з погодою.
Китай будує "фабрику дощу" завбільшки з три Іспанії Фото: з вільних джерел

Новий проект Китаю передбачає розміщення тисяч камер, що спалюють тверді види палива на тибетському плато. При згорянні камери будуть виробляти йодид срібла. Йодид діє як конденсат для молекул води в повітрі. Чим більше молекул води збирається навколо молекул йодиду, тим важче вони стають і падають на землю, як сніг або дощ. Цей процес відомий як посів хмар, -  повідомляє TrueUA з посиланням на News World.

Одна камера згоряння обходиться приблизно в 8000 доларів. По завершенні "десятки тисяч камер" будуть розташовані на тибетському плато.

Нагадаємо, Китай почав працювати над дослідженням 6G або шостого покоління технологій мобільного зв'язку.

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30 04 2018 11:50
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