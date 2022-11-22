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Китай частково призупинив купівлю нафти з рф - Bloomberg

Покупці сирої нафти в Китаї призупинили закупівлі російської нафти, очікуючи на деталі ліміту під керівництвом США, щоб побачити, чи вона представляє кращу ціну.
Китай частково призупинив купівлю нафти з рф - Bloomberg Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Bloomberg.

"Наразі кілька партій російської нафти марки ESPO з доставкою у грудні залишаються непроданими. Продавці та китайські покупці не закривають угоди, поки не з'явиться більше зрозумілості щодо очікуваного обмеження цін на російську нафту", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що нафта марки ESPO користується популярністю у незалежних нафтопереробних заводів Китаю через високий вихід дизельного палива та коротку відстань доставки.

За словами китайських трейдерів, багато учасників ринку готові працювати в умовах цінового обмеження на нафту з рф, навіть якщо вони офіційно не підтримують такі санкції.

Повідомляється, що стелю ціни на російську нафту буде введено разом із санкціями Євросоюзу 5 грудня, а на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року. Ті компанії, які дотримуватимуться обмежень, отримають доступ до страхових, банківських та транспортних послуг ЄС. Введення цінової стелі спрямоване на зменшення доходів Кремля для підтримання війни в Україні.

Зазначимо, Китай та Індія стали основними покупцями російської нафти. Більшість країн відмовилися від неї після вторгнення рф до України.

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22 11 2022 17:05
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