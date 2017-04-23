Китай готовий до запровадження зони вільної торгівлі з Україною

Якщо в української сторони будуть пропозиції, китайська сторона готова вислухати їх

Посол КНР Ду Вей заявив, що Китай готовий розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.

Про це повідомляє УНІАН.

Ду Вей зазначив, що важливою складовою стратегії розвитку Китаю є відносини з іншими країнами.

"Ще у 2015 році відбулося засідання підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва в рамках міжурядової комісії. Наші керівники підкомітетів на робочому рівні, неофіційно, обговорили це питання. Я так вважаю, що після цього, і у вас, української сторони, і у китайської сторони ... наші експерти вивчають, аналізують і проводять експертизу щодо цієї співпраці", – повідомив посол.

За його словами, якщо в української сторони "будуть якісь пропозиції, китайська сторона готова прийняти і вислухати їх".

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей на прес-конференції з нагоди встановлення 25-річчя дипломатичних відносин між Україною і Китаєм заявив, що країни повинні разом освоювати міжнародний ринок.

Як повідомляв iPress.ua, Китай готовий запровадити безвізовий режим з Україною, зважаючи на бажання двох країн.