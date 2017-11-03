Китай готовий побудувати сміттєпереробний завод на Львівщині

Китайські інвестори також готові будувати дороги, ТЕЦ, модернізувати шахти, вкладати кошти в сільське господарство

Дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.

Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з радником із торгово-економічних питань Посольства КНР в Україні Лю Цзюнь, повідомляє Укрінформ.

"Зацікавленість у співпраці з Львівщиною з боку китайських інвесторів різнобічна. Крім спорудження заводу по переробці твердих побутових відходів вони готові будувати дороги, ТЕЦ, модернізувати шахти, а також вкладати кошти в сільське господарство", – зазначив Синютка.

За його словами, китайський ринок має намір приймати з України продукти харчування, зокрема соняшникову олію та м’ясо.

Крім того, йшлося про розвиток авіасполучення китайських міст зі Львовом для обміну туристами.

Нагадаємо, у Львові знову складається критична ситуація з вивозом сміття.

Львівська влада витратила близько 100 млн. грн. на вивезення сміття в інші регіони.

Мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Врешті-решт, виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.