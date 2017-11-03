Китай готовий побудувати сміттєпереробний завод на Львівщині
Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з радником із торгово-економічних питань Посольства КНР в Україні Лю Цзюнь, повідомляє Укрінформ.
"Зацікавленість у співпраці з Львівщиною з боку китайських інвесторів різнобічна. Крім спорудження заводу по переробці твердих побутових відходів вони готові будувати дороги, ТЕЦ, модернізувати шахти, а також вкладати кошти в сільське господарство", – зазначив Синютка.
За його словами, китайський ринок має намір приймати з України продукти харчування, зокрема соняшникову олію та м’ясо.
Крім того, йшлося про розвиток авіасполучення китайських міст зі Львовом для обміну туристами.
Нагадаємо, у Львові знову складається критична ситуація з вивозом сміття.
Львівська влада витратила близько 100 млн. грн. на вивезення сміття в інші регіони.
Мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Врешті-решт, виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
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