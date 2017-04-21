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Китай готовий запровадити безвізовий режим з Україною, - посол

Китайська сторона вітає рішення Євросоюзу щодо лібералізації візового режиму з Україною
Китай готовий запровадити безвізовий режим з Україною, зважаючи на бажання двох країн.
Китай готовий запровадити безвізовий режим з Україною, - посол Фото: fialan.info

"Китайський уряд безперервно веде роботу, щоб надавати комфортні умови українським гостям для подорожей у Китай. Я хочу чітко висловити нашу позицію: китайська сторона готова в будь-який час за принципом рівності та взаємовигоди вжити нових заходів для зручності обміну людьми між нашими країнами, в тому числі - до безвізового режиму", - сказав посол Китаю Ду Вей на прес-конференції з нагоди встановлення 25-річчя дипломатичних відносин між Україною і Китаєм, інформує "LB.ua".

Він також також зазначив, що китайська сторона вітає рішення Євросоюзу щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Нагадаємо, що Коста-Рика з грудня 2016 року скасувала візи для українців на поїздки до 90 днів.

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21 04 2017 17:59
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