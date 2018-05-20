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Китай і США призупинили торговельну війну

На час роботи над двосторонньою угодою щодо торгівлі сторони заморожують підвищення мит
Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив про поступ у торговельній суперечці з Китаєм.
Китай і США призупинили торговельну війну Фото: gettyimages.com

Про це він сказав у неділю, 20 травня, в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє DW.

"Ми призупиняємо торговельну війну", – запевнив американський урядовець.

Мнучін також наголосив, що Вашингтон та Пекін досягли "істотного прогресу" та погодили "рамки" майбутньої двосторонньої угоди щодо торгівлі. За його словами, на час роботи над угодою сторони "заморожують" підвищення мит. Мнучін також повідомив про досягнуту домовленість значно збільшити обсяги американського експорту до Китаю.

Раніше віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе за підсумками переговорів у Вашингтоні заявив, що його країна не зацікавлена в торговельній війні зі США. За словами Лю Хе, обидві країни домовилися здійснити кроки для уникнення торговельного конфлікту, а також не збільшувати митні тарифи на товари одна одної.

США та Китай напередодні опублікували спільну заяву за підсумками консультацій, пообіцявши не допустити торговельної війни один з одним. У заяві зокрема згадуються заходи, покликані скоротити обсяг дефіциту США в торгівлі з Китаєм: КНР купуватиме значно більше американських товарів та послуг. Так само повідомляється про досягнення домовленостей щодо захисту в Китаї американських розробок та патентів.

За словами Лю Хе, сторони посилять торговельну співпрацю у сферах енергетики, продукції аграрного сектора, охорони здоров'я, високотехнологічного виробництва і фінансів. Він зазначив, що така співпраця є "варіантом, завдяки якому виграють обидві сторони", оскільки сприятиме якісному розвитку китайської економіки та прагненню США вирівняти свій зовнішньоторговельний баланс.

Нагадаємо, упродовж кількох тижнів цієї весни Китай та США запроваджували мита щодо товарів одне одного. 1 квітня китайське міністерство фінансів повідомило про встановлення підвищених мит на 128 найменувань товарів зі США. Це була відповідь Пекіна на ухвалене президентом Трампом 8 березня рішення, починаючи з 1 травня встановити мита у розмірі 25% на імпорт до США сталі і 10% – на ввезення алюмінію. Згодом запровадження мит для низки країн було відкладене до 1 червня, проте перенесення не торкнулося Китаю.

6 квітня США оголосили про намір запровадити мита для китайської електроніки, авіаційних деталей, супутників, медикаментів – загалом у списку 1300 найменувань, обсяг імпорту яких становить 50 млрд доларів на рік. Пекін відповів 25% митом на імпорт певних товарів, річний обсяг ввезення яких становить приблизно таку ж суму.

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20 05 2018 23:57
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