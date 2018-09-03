БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВлада Китаю планує продовжувати курс поступової інтернаціоналізації юаня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай має намір зробити юань світовою валютою
Також Китай планує відкрити свій фінансовий ринок
Фото: reuters.com
За словами глави Народного банку КНР Чжоу Сяочуаня, мета Пекіна - використовувати національну валюту в міжнародних фінансових операціях і інвестиціях.
"Що стосується подальшої ролі уряду або ЦБ в інтернаціоналізації юаня, то, на мій погляд, можна налагодити комунікацію між внутрішнім і міжнародними ринками капіталу", - додав Сяочуань, інформує "Росбалт".
У листопаді 2015 року юань за рішенням МВФ був включений в кошик SDR, куди входять долар, євро, фунт стерлінгів та єна.
Нагадаємо, що приріст ВВП Китаю за минулий рік склав 6,9%. Влада КНР у 2018 році має намір утримати цей показник на рівні 6,5%.
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