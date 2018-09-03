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Китай має намір зробити юань світовою валютою

Також Китай планує відкрити свій фінансовий ринок
Влада Китаю планує продовжувати курс поступової інтернаціоналізації юаня.
Китай має намір зробити юань світовою валютою Фото: reuters.com

За словами глави Народного банку КНР Чжоу Сяочуаня, мета Пекіна - використовувати національну валюту в міжнародних фінансових операціях і інвестиціях.

"Що стосується подальшої ролі уряду або ЦБ в інтернаціоналізації юаня, то, на мій погляд, можна налагодити комунікацію між внутрішнім і міжнародними ринками капіталу", - додав Сяочуань, інформує "Росбалт".

У листопаді 2015 року юань за рішенням МВФ був включений в кошик SDR, куди входять долар, євро, фунт стерлінгів та єна.

Нагадаємо, що приріст ВВП Китаю за минулий рік склав 6,9%. Влада КНР у 2018 році має намір утримати цей показник на рівні 6,5%.

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09 03 2018 21:43
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