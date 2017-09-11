Китай може вирішити проблему з КНДР просто і швидко, - Трамп

Президент США Дональд Трамп наполегливо закликав Китай і Росію докладати більше зусиль для розв'язання кризи навколо Північної Кореї.

"Ми повинні діяти швидко. Сподіваюся, Китай діятиме швидше та ефективніше щодо цієї проблеми, ніж будь-хто", - заявив Трамп і подякував Сі Цзіньпіну за обмеження торгівлі з Пхеньяном.

"Китай може вирішити цю проблему просто і швидко, тож я закликаю Китай та вашого чудового президента дуже інтенсивно працювати над цим", - цитує лідера США інформагенція AFP. В адміністрації Трампа вважають, що економічний вплив Пекіна на Пхеньян є ключовим для підтримки ракетної та ядерної програм північнокорейського режиму.

Лідер Китаю натомість закликав США та КНДР до переговорів із метою мирного розв'язання кризи. За словами Сі Цзіньпіна, Вашингтону та Пхеньяну слід "посилити комунікацію та координацію".

Трамп у контексті КНДР звернувся також до Москви. "Я звертаюся і до Росії по допомогу для приборкання цієї потенційно дуже трагічної ситуації", - заявив він. Очікується, що Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті країн Азійсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС) цього тижня у В'єтнамі.

Нагадаємо, у вересні президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".